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Жена Петра Мамонова сообщила о смерти мужа

18:49, 15 июля, 2021
Евгений Кандаков
Жена Петра Мамонова сообщила о смерти мужа
18:49, 15 июля, 2021
Евгений Кандаков
279
0
#культура\n#музыка\n#рок\n#артисты\n#музыканты\n#смерть
Фото: facebook.com/mamonovpetr
279
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Основатель группы «Звуки Му» лечился в больнице от короновируса.

Москва. Ушел из жизни Петр Мамонов. О смерти музыканта и артиста со ссылкой на его супругу Ольгу Мамонову сообщил телеканал Рен ТВ.

Основатель рок-группы «Звуки Му» и исполнитель главной роли в знаменитом фильме «Остров» Павла Лунгина умер на 71 году жизни.

Сообщается, что последние 19 дней своей жизни Петр Мамонов провел в больнице, где лечился от коронавирусной инфекции. Его жизнь врачи поддерживали с помощью искусственной комы и аппарата искусственной вентиляции легких.

 

18:49, 15 июля, 2021
Евгений Кандаков
279
0
#культура\n#музыка\n#рок\n#артисты\n#музыканты\n#смерть