Жена Петра Мамонова сообщила о смерти мужа

Основатель группы «Звуки Му» лечился в больнице от короновируса.



Москва. Ушел из жизни Петр Мамонов. О смерти музыканта и артиста со ссылкой на его супругу Ольгу Мамонову сообщил телеканал Рен ТВ.

Основатель рок-группы «Звуки Му» и исполнитель главной роли в знаменитом фильме «Остров» Павла Лунгина умер на 71 году жизни.

Сообщается, что последние 19 дней своей жизни Петр Мамонов провел в больнице, где лечился от коронавирусной инфекции. Его жизнь врачи поддерживали с помощью искусственной комы и аппарата искусственной вентиляции легких.