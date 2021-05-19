Ушла из жизни сыгравшая Мальвину в «Приключениях Буратино» Татьяна Проценко

Актрисе было 53 года.



Москва. Стало известно о смерти актрисы Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину в фильме «Приключения Буратино». Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на мужа покойной, актера и журналиста Алексея Войтюка.

Запомнившаяся советским зрителям как девочка с голубыми волосами из любимой сказки, Татьяна Проценко боролась с раком последние 5 лет. Актриса умерла на 54 году жизни.

«Сегодня не стало нашей Танюши… Помолитесь о ней!» - написал Алексей Войтюк на своей странице в Facebook.

Татьяна Проценко родилась в 1968 году, а свою звездную и единственную роль в кино сыграла в возрасте 7 лет. Ассистенты режиссера долго не могли подобрать девочку с необходимой внешностью и случайно обратили внимание на Таню в поезде. В дальнейшем у Проценко были шансы попасть в столь же известные фильмы «Про Красную Шапочку» и «Чучело». Но по ряду причин удача Татьяне больше не улыбнулась, и массовый советский зритель знал ее лишь как Мальвину.

Татьяна Проценко окончила ВГИК, занималась компьютерной версткой, работала редактором на ТВ, в СМИ и полиграфических компаниях.