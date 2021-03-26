Сооснователь рок-группы «Звуки Му» Александр Липницкий утонул в Москве-реке

Предполагают, что он бросился спасать провалившуюся под лед собаку.



Москва. Стало известно о гибели экс-басиста и сооснователя легендарной советской и российской рок-группы «Звуки Му» Александра Липницкого. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на его друга, музыкального критика Артемия Троицкого.

По данным телеканала, в ночь на 26 марта в полицию обратилась жена музыканта. Она рассказала, что ее 68-летний супруг вечером уехал на машине выгулять собаку и с тех пор не выходит на связь. Позднее автомобиль музыканта нашли в поселке Николина Гора. Супруга Липницкого рассказала полицейским, что ее муж был одет в спортивный костюм и мог выйти на лед Москвы-реки на лыжах.

Утром 26 марта о гибели Александра Липницкого сообщил Артемий Троицкий. На своей странице в Facebook он написал, что сооснователь «Звуков Му» утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке. Возможно, его собака провалилась под лед, и музыкант бросился ее спасать, предположил Троицкий.

«Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря», - добавил музыкальный критик.

Александр Липницкий - советский и российский режиссер, культуролог, тележурналист, рок-музыкант. Родился в 1952 году, окончил факультет журналистики МГУ. С 1980 года познакомился с лидером группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым и другими участниками этого коллектива, позднее гастролировал с ними. В 1983 году вместе с Алексеем Бортничуком и Петром Мамоновым основал группу «Звуки Му», в которой участвовал как бас-гитарист. Был хорошо знаком с музыкантами ленинградских групп «Кино» и «Зоопарк».