В Москве умер актер театра и кино Валентин Гафт

Ему было 85 лет.

Москва. Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила «Интерфаксу» в субботу, 12 декабря, супруга актёра, народная артистка России Ольга Остроумова.

Она уточнила, что причиной смерти стал инсульт, после которого артист восстанавливался несколько лет.

Валентин Иосифович родился 2 сентября 1935 года. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ и дебютировал на сцене театра имени Моссовета. Дебютировал в кино в 1956 году в фильме «Убийство на улице Данте», где исполнил эпизодическую роль. Работал в Московском драматическом театре, театре имени Моссовета, «Ленкоме», Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра «Современник» с 1969 года. Болел за московский футбольный клуб «Спартак».

В августе 2019 года артист был госпитализирован после перенесённого инсульта, его состояние оценивалось как удовлетворительное.