Михаил Шуфутинский пообещал напомнить россиянам о «3 сентября»

Прямой эфир в «Инстаграме» с исполнением знаменитой песни начнется в 18:00 по московскому времени.



Москва. Певец Михаил Шуфутинский поздравит своих фанатов с «3 сентября». Этот хит он исполнит в прямом эфире в Instagram, рассказал шансонье в видео на своей странице в соцсети.

По словам Михаила Шуфутинского, 3 сентября он планирует побывать в гостях у своего друга, родившегося в этот день. В связи с этим певец готов поздравить с указанной датой всех своих поклонников, особенно тех, кто 3 сентября родился или отмечает какой-либо семейный праздник.

Прямой эфир начнется в 18:00 по московскому времени на странице Михаила Шуфутинского в «Инстаграме». Разумеется, не обойдется без исполнения знаменитого шлягера, добавил певец.

Песня Игоря Крутого «3 сентября» на стихи Игоря Николаева появилась в репертуаре Михаила Шуфутинского в 1993 году и вскоре стала «визитной карточкой» певца. Со временем она превратилась также в популярный интернет-мем.