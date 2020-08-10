У Валерия Сюткина родился четвертый ребенок

Заслуженному артисту России исполнилось 62 года.



Москва. Музыкант Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на «Пятый канал».

По данным издания, сын у артиста появился на свет 9 августа. Имя малыша пока не объявлено. Мать – Виола, это третья по счету спутница Валерия Сюткина, вместе они живут с 1993 года. Кстати, заслуженному артисту России уже 62 года.

По словам близких, Сюткин присутствовал на родах лично. Администратор певца рассказал, что мама и младенец чувствуют себя хорошо, а отец пребывает в отличном настроении.

Валерий Сюткин – автор и исполнитель песен, на эстраде с 1985 года. Известен участием в группах «Зодчие» и «Браво», с 1995 года создал несколько собственных проектов. В 2008 году музыканту присвоили звание заслуженного артиста России.

В первом браке у Сюткина появилась дочь Елена, она работает экономистом и 6 лет назад подарила певцу внучку. Во втором браке артист обзавелся сыном, которого зовут Максим. От нынешней спутницы Виолы у него есть дочь, ее тоже назвали Виолой.