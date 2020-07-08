Гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

Коллектив вынужден был временно прекратить работу над очередным альбомом, участники сдали тесты.



Екатеринбург. Свердловская область. Участник рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов лечится от коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал сам в видеообращении на официальной странице коллектива в социальной сети.

«К великому сожалению, я стал частью статистики, мне поставлен диагноз «коронавирус». Также диагностирована пневмония», - сообщил гитарист «Чайфа».

По словам Бегунова, ему повезло: он вовремя начал принимать антибиотики, в результате чего поражения легких оказались незначительными, в пределах 10%.

Узнав о заражении, остальные участники группы тоже сдали тесты на COVID-19. К счастью, ни у кого больше признаков инфицирования не нашли. Коллектив был вынужден приостановить работу над очередным альбомом, отменить репетиции, отложить съемки нового видеоклипа.

Переживший самую тяжелую стадию болезни музыкант безжалостно раскритиковал тех, кто отрицает существование коронавируса и его опасность для человека.

«Не слушайте бессмертных идиотов, которые уверяют, что этого ничего нет, что это все придумали какие-то «закулисы». Зараза существует, она крайне неприятна, и нет, наверное, на свете врагов - еще таких не нажил - которым я хотел бы пожелать тех же переживаний и ощущений. Болезнь протекает очень тяжело, очень резко», - рассказал Бегунов.

Гитарист «Чайфа» пояснил, что острая фаза коронавируса для него уже позади, он находится не в больнице, а дома. 10 и 13 июля ему предстоит сдать контрольные тесты.

«Общее состояние ничего, хотя есть еще много разных вопросов к тулову, которое явно не было готово к таким испытаниям», - отметил музыкант.

Также Бегунов сообщил поклонникам, что группа готовится к возвращению к «доковидной» жизни. Альбом будет дописан, сам гитарист понемногу начинает репетировать.