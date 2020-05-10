«Союзмультфильм» презентовал первую 3D-ленту собственного производства

Мультик по сказке Елены Никитиной рассказывает о приключениях хомячка Фроша и его друзей.



Москва. Аниматоры «Союзмультфильма» сняли первую 3D-картину. Она называется «Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада» и создана по одноименной книге российской писательницы Елены Никитиной, сообщается на официальном сайте киностудии.

Премьера мультика состоялась на YouTube-канале «Союзмультфильма». Длительность ленты - 13 минут. Рекомендуемый возраст зрителей - от 4 до 12 лет.

Как рассказали в пресс-службе студии, создатели короткометражки постарались сохранить оригинальные образы персонажей, манеру их общения и саму атмосферу книги. Художники тщательно прорабатывали образы персонажей и фоны, уделили массу внимания мельчайшим деталям и нюансам движений. В целом история о хомячке Фроше напоминает детский детектив, герои которого отличаются непередаваемым обаянием. Ее просмотр подарит массу приятных впечатлений юным и взрослым любителям анимации.

Добавим, кроме интернета, лента будет показана на канале «МУЛЬТ».