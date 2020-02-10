Певица МакSим может уйти со сцены из-за последствий травм

Около года тому назад артистка попала в аварию.



Москва. Последствия травм, полученных при ДТП, могут вынудить Марину Абросимову, более известную как певица МакSим, отказаться от дальнейшей карьеры. Такой исход возможен, если состояние здоровья артистки не улучшится, пишет «Российская газета» со ссылкой на НТВ.

Концертный директор певицы Маргарита Соколова рассказала телеканалу, что МакSим продолжит концертную деятельность только в том случае, если к ней вернутся силы, она будет хорошо себя чувствовать и у нее восстановится нормальный сон.

Сейчас Марина жалуется на боли в голове и ногах, а также бессонницу. Неврологи диагностировали у певицы посттравматический синдром. В связи с этим артистке пришлось отключиться от работы до полного восстановления организма.

Напомним, в апреле 2019 года МакSим попала в ДТП. Из-за полученных травм у нее была даже кратковременная потеря памяти.