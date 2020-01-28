Кристина Орбакайте отменила выступления из-за травмы

Дочь Аллы Пугачевой сломала ногу.



Майами. США. Болезненной травмой обернулась поездка с семьей в США для Кристины Орбакайте. Певица сломала лодыжку, сообщает Газета.ру.

Фото с зафиксированной ногой Орбакайте выложила в Instagram. В комментарии к снимку она пояснила, что перелом «заработала» во время подготовки новой концертной программы. Теперь Кристина не сможет наступать на травмированную ногу 6 недель. В связи с этим ей пришлось впервые за карьеру перенести концерты и спектакли, запланированные на февраль.

Добавим, по данным издания, Орбакайте находится в США вместе с мужем Михаилом Земцовым и 7-летней дочерью Клавдией.