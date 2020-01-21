Рэперу Гуфу грозит принудительное лечение в наркологии

Туда его хотят отправить родственники.



Москва. Родственники Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, намерены отправить его в реабилитационный центр. По их мнению, во время отдыха в Таиланде 40-летний рэп-исполнитель вновь начал употреблять тяжелые наркотики, сообщает life.ru.

На срыв указывают ряд выходок музыканта. Недавно в прямом эфире он оскорбил экс-депутата Госдумы и дзюдоиста Дмитрия Носова. Тогда бывшая супруга рэпера Айза написала в соцсетях, что рэпер болен и ему нужно лечиться от вновь возникшей зависимости от тяжелых наркотиков. После этого Гуф перестал отвечать на звонки. Выяснилось, что он потерял телефон и кредитные карточки, на которых хранились все его деньги.

Сестра Ольга и концертный директор прилетели на Пхукет, чтобы доставить Долматова в Россию, но тот отказался улетать. Родственники все же не теряют надежды уговорить его отправиться на лечение в Москву или Израиль.

Кроме того, 20 января стало известно, что Гуфа якобы задержали на обратном рейсе из Таиланда с пересадкой в Абу-Даби за дебош на борту самолета. Однако сам рэпер эту информацию не подтвердил. В посольстве России в ОАЭ заявили, что к ним по этому поводу никто не обращался.