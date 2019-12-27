«Король Лев» собрал в российском прокате больше всех поддержанных Минкультом фильмов

За год ведомство выделило на съемки отечественных лент почти 1,5 млрд рублей.



Москва. Сборы от показа новой версии «Короля Льва» оказались больше, чем от всех фильмов, снятых при поддержке Министерства культуры России за 2019 год. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах.

В частности, сообщается, что Минкульт поддержал за год 49 картин на общую сумму 1,494 млрд рублей. Их посмотрели 7,48 млн человек, заплатив за билеты 2,68 млрд.

Для сравнения, по данным портала «Кинопоиск», сборы «Короля Льва» в России составили 2,99 млрд рублей.