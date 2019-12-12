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ТНТ отказался продолжать показ украинского сериала «Слуга народа»

09:54, 12 декабря, 2019
Евгений Кандаков
ТНТ отказался продолжать показ украинского сериала «Слуга народа»
09:54, 12 декабря, 2019
Евгений Кандаков
697
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#культура\n#Украина\n#телевидение\n#кино\n#Россия\n#сериалы
Фото: скриншот видео с vk.com/tnt
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Также из первой серии вырезали одну из шуток.

Москва. Телеканал ТНТ не будет далее демонстрировать сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским. Зрителям предложено ознакомиться с продолжением в интернете, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА «Новости».

В пресс-службе телеканала объяснили, что показ первых трех серий 11 декабря был маркетинговым ходом. С 12 декабря первый сезон «Слуги народа» можно будет досмотреть на одной из платных платформ.

Ряд СМИ обратил внимание также на то, что первая серия вышла в эфир с купюрами.

Напомним, герой сериала, простой школьный учитель, побеждает на выборах президента Украины. Далее в юмористическом ключе рассказывается о его действиях на посту главы государства. Примечательно, что главного героя сыграл комик Владимир Зеленский, действительно возглавивший страну в 2019 году.

Также отмечается, что сериал начали показывать на российском телеканале на следующий день после саммита «нормандской четверки», где впервые встретились лично президенты России и Украины.

09:54, 12 декабря, 2019
Евгений Кандаков
697
0
#культура\n#Украина\n#телевидение\n#кино\n#Россия\n#сериалы

 

 

 


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