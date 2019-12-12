ТНТ отказался продолжать показ украинского сериала «Слуга народа»

Также из первой серии вырезали одну из шуток.

Москва. Телеканал ТНТ не будет далее демонстрировать сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским. Зрителям предложено ознакомиться с продолжением в интернете, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА «Новости».

В пресс-службе телеканала объяснили, что показ первых трех серий 11 декабря был маркетинговым ходом. С 12 декабря первый сезон «Слуги народа» можно будет досмотреть на одной из платных платформ.

Ряд СМИ обратил внимание также на то, что первая серия вышла в эфир с купюрами.

Напомним, герой сериала, простой школьный учитель, побеждает на выборах президента Украины. Далее в юмористическом ключе рассказывается о его действиях на посту главы государства. Примечательно, что главного героя сыграл комик Владимир Зеленский, действительно возглавивший страну в 2019 году.

Также отмечается, что сериал начали показывать на российском телеканале на следующий день после саммита «нормандской четверки», где впервые встретились лично президенты России и Украины.