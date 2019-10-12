«Цой жив»: группа «Кино» даст два концерта в 2020 году

Продюсером проекта выступил сын Виктора Цоя Александр.

Москва. Группа «Кино» после 30-летнего перерыва даст два концерта. Выступления состоятся в 2020 году в Санкт-Петербурге и Москве.

Анонс разместили на YouTube. Каждый концерт продлится 2 часа и будет сопровождаться уникальным кинорядом.

Перед зрителями выступят два оригинальных басиста группы разных лет – Игорь Тихомиров и Александр Титов – и бессменный гитарист коллектива Юрий Каспарян. На концерте прозвучит голос Виктора Цоя, который оцифруют с оригинальных многоканальных записей. В плейлист войдут неизвестные песни по черновикам солиста «Кино».

Продюсером проекта выступил сын Виктора Цоя Александр.