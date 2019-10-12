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«Цой жив»: группа «Кино» даст два концерта в 2020 году

19:58, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
«Цой жив»: группа «Кино» даст два концерта в 2020 году
19:58, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
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#музыка\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#концерт\n#Виктор Цой
Фото: кадр из видео
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Продюсером проекта выступил сын Виктора Цоя Александр.

Москва. Группа «Кино» после 30-летнего перерыва даст два концерта. Выступления состоятся в 2020 году в Санкт-Петербурге и Москве.

Анонс разместили на YouTube. Каждый концерт продлится 2 часа и будет сопровождаться уникальным кинорядом.

группа КИНО - Концерты в 2020 году

Плейлист - Неизвестные песни по черновикам ВИКТОРА ЦОЯ https://clck.ru/JJPHC от гр. ГороД https://vk.com/gr.gorod


Перед зрителями выступят два оригинальных басиста группы разных лет – Игорь Тихомиров и Александр Титов – и бессменный гитарист коллектива Юрий Каспарян. На концерте прозвучит голос Виктора Цоя, который оцифруют с оригинальных многоканальных записей. В плейлист войдут неизвестные песни по черновикам солиста «Кино».

Продюсером проекта выступил сын Виктора Цоя Александр.

19:58, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
100
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#музыка\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#концерт\n#Виктор Цой

 

 

 


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