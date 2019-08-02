После продолжительной болезни Армен Джигарханян вернулся в театр

Вместе с труппой были определены планы на новый театральный сезон.

Москва. Народный артист СССР Армен Джигарханян впервые после болезни провёл сбор труппы Московского драматического театра. Об этом сообщила Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Худрук и труппа на этой встрече определили планы на 24-й театральный сезон. Уточняется, что Джигарханян не будет занят ни в одном спектакле как актер. Однако примет участие в качестве художественного руководителя.

Напомним, в 2018 году артист был госпитализирован несколько раз, а также долгое время не появлялся на публике из-за болезни.