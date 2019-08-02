  • $ 63.83 ↑
  • € 70.47 ↓

После продолжительной болезни Армен Джигарханян вернулся в театр

15:30, 02 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
После продолжительной болезни Армен Джигарханян вернулся в театр
15:30, 02 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
394
0
#культура\n#Москва\n#Театры\n#артисты
Фото: wikimedia.org
394
0

Вместе с труппой были определены планы на новый театральный сезон.

Москва. Народный артист СССР Армен Джигарханян впервые после болезни провёл сбор труппы Московского драматического театра. Об этом сообщила Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Худрук и труппа на этой встрече определили планы на 24-й театральный сезон. Уточняется, что Джигарханян не будет занят ни в одном спектакле как актер. Однако примет участие в качестве художественного руководителя.

Напомним, в 2018 году артист был госпитализирован несколько раз, а также долгое время не появлялся на публике из-за болезни.

15:30, 02 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
394
0
#культура\n#Москва\n#Театры\n#артисты

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии

16:30, 26 июля, 2019
4252

Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Сарапуле

3596
11:00, 27 июля, 2019

Экскурсионный автобус загорелся в Ижевске

3589
18:44, 26 июля, 2019

Вылетевший на пути автомобиль приостановил движение трамваев в Ижевске

2911
17:25, 27 июля, 2019

В Удмуртии нашли тело утонувшей во время сплава женщины

2836
15:10, 26 июля, 2019

Похитившая 41 млн рублей кассирша из Москвы сбежала за границу

14:35, 26 июля, 2019
1382

Подросток утонул на экскурсии в Свердловской области

1267
15:52, 27 июля, 2019

Мать посаженного на цепь мальчика в Краснодарском крае рассказала о встрече с сыном

1055
19:10, 26 июля, 2019

Минимальные баллы ЕГЭ установил Рособрнадзор на 2020 год

934
13:05, 26 июля, 2019

Умер российский историк и журналист Владимир Кара-Мурза

933
14:44, 28 июля, 2019

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия

17:56, 27 июля, 2019
2066

Откровенно раздетые девушки: украинки ответили флешмобом на оскорбления чиновника

1819
11:45, 27 июля, 2019

Награду за рождение мальчика объявили в польском посёлке

1388
15:00, 26 июля, 2019

В Абхазии планируют открыть международный аэропорт

1076
17:35, 26 июля, 2019

Израиль испытал комплекс, способный сбивать ракеты в космосе

935
16:54, 28 июля, 2019

Мультимедиа

Отбор проб воздуха и почвы за вредные вещества в Камбарке

Мобильный пункт «Тест на ВИЧ. Экспедиция» в Ижевске

01 августа, 2019

В Удмуртии полицейские со стрельбой задержали грабителя

01 августа, 2019