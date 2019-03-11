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Мультфильм «Гурвинек» провалился в прокате в первый уикенд

10:10, 11 марта, 2019
Дарья Саушина
10:10, 11 марта, 2019
Дарья Саушина
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#кино\n#Россия\n#мультфильмы
Фото: mkrf.ru
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Лента собрала 14 млн рублей при ожидании в 25 млн.

Москва. Из-за бойкота кинотеатров мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» собрал в первый уикенд после премьеры 14 млн рублей. Как пишет Медуза, при этом журнал «Бюллетень кинопрокатчика» прогнозировал сборы в 25 млн рублей.

Показ снятого при поддержке Минкультуры России фильма бойкотировали Ассоциация владельцев кинотеатров и киносети «Синема стар», «Каро» и «Киномакс». Так они выразили свой протест против переноса даты премьеры бельгийского мультфильма «Королевский корги», который должен был выйти в один день с «Гурвинеком».

По данным единой государственной системы кинобилетов, 7-10 марта мультфильм показали в 743 из 1900 кинотеатров, работающих в России, в основном это были небольшие однозальные кинотеатры.

Как сообщается на сайте министерства культуры России, мультфильм посвящен 10-летнему мальчику по имени Гурвинек. Этот умный и жизнерадостный ребенок желает только одного - завершить последний уровень невероятно сложной компьютерной игры. Тогда его имя попадет в заветный Зал Славы, задиры из школы наконец-то признают его, и даже рассеянный отец мистер Спейбл сможет им гордиться. Но победа в виртуальной игре становится только началом настоящего путешествия Гурвинека, его верного пса Джерри и их невозмутимой соседки, девочки Майи, в давно забытый мир старинного городского музея игрушек. Гурвинек случайно активирует легендарный волшебный диск, который оживляет не только музей и всех его удивительных обитателей, но и чудовищного престарелого кукловода.

10:10, 11 марта, 2019
Дарья Саушина
134
0
#кино\n#Россия\n#мультфильмы

 

 

 


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