Народный артист СССР Владимир Этуш умер в Москве

Ему было 96 лет.

Москва. На 97-м году жизни в Москве скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Об этом сообщил РИА Новости пресс-атташе Театра имени Вахтангова.

Причины смерти артиста пока неизвестны. О месте и времени прощания театр обещает сообщить дополнительно.

Ранее сообщалось, что актёр несколько раз попадал в больницу из-за плохого самочувствия. В последний раз ему стало плохо перед спектаклем в конце января. В результате театру Вахтангова пришлось снять с репертуара спектакль «Бенефис».

Наша справка:

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. В 1940 году его зачислили вольнослушателем на первый курс Щукинского училища.

С началом войны Этуш добровольцем ушёл на фронт, где в составе стрелкового полка сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Кавалер ордена Красной звезды.

В 1943 году получил тяжёлое ранение, после чего вернулся в Щукинское училище, которое окончил в 1945 году. Его сразу же приняли в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. На этой сцене Этуш проработал всю жизнь, более семидесяти лет.

В 1953 году он дебютировал в кинокартине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Всего на счету Этуша роли в более чем 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Владимир Этуш — лауреат Государственной премии в области литературы и искусства 2001 года. Награждён театральными премиями «Хрустальная Турандот» (1994), «Кумир» (2000) и «Звезда театрала» (2008, 2012, 2016).