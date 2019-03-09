play
pause
  • $ 65.96 ↑
  • € 74.57 ↑

Народный артист СССР Владимир Этуш умер в Москве

14:37, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
14:37, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
182
0
#кино\n#театр\n#Москва\n#артисты
Фото: wikimedia.org
182
0

Ему было 96 лет.

Москва. На 97-м году жизни в Москве скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Об этом сообщил РИА Новости пресс-атташе Театра имени Вахтангова.

Причины смерти артиста пока неизвестны. О месте и времени прощания театр обещает сообщить дополнительно.

Ранее сообщалось, что актёр несколько раз попадал в больницу из-за плохого самочувствия. В последний раз ему стало плохо перед спектаклем в конце января. В результате театру Вахтангова пришлось снять с репертуара спектакль «Бенефис».

 

Наша справка:

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. В 1940 году его зачислили вольнослушателем на первый курс Щукинского училища.

С началом войны Этуш добровольцем ушёл на фронт, где в составе стрелкового полка сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Кавалер ордена Красной звезды.

В 1943 году получил тяжёлое ранение, после чего вернулся в Щукинское училище, которое окончил в 1945 году. Его сразу же приняли в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. На этой сцене Этуш проработал всю жизнь, более семидесяти лет.

В 1953 году он дебютировал в кинокартине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Всего на счету Этуша роли в более чем 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Владимир Этуш — лауреат Государственной премии в области литературы и искусства 2001 года. Награждён театральными премиями «Хрустальная Турандот» (1994), «Кумир» (2000) и «Звезда театрала» (2008, 2012, 2016).

14:37, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
182
0
#кино\n#театр\n#Москва\n#артисты

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Суд обязал жителя Удмуртии снести возведенную им церковь

16:25, 03 марта, 2019
3780

Житель Удмуртии убил мужчину, отвлекавшего его сотрудников от работы

3547
14:52, 02 марта, 2019

Один человек погиб в ДТП на границе Удмуртии и Пермского края

2942
17:58, 02 марта, 2019

Специалисты установили причину смерти Децла в Ижевске

2854
17:15, 04 марта, 2019

Два человека пострадали в ДТП на трассе Ижевск – Нылга

2743
13:10, 05 марта, 2019

Охранник магазина в Москве выпорол подростков ремнём

19:14, 02 марта, 2019
3578

Замглавы ФСИН назвал безделье причиной онемения ноги Кокорина

1465
17:36, 05 марта, 2019

Пользователи сети раскритиковали экс-супругу депутата за высказывание о «нищебродах»

1391
10:47, 02 марта, 2019

Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с ее персоной

1303
20:00, 03 марта, 2019

Вдова Децла рассказала об объявленной ей «войне» родителями покойного супруга

1090
10:55, 03 марта, 2019

Фотографировавшуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии

14:08, 02 марта, 2019
3711

В Германии забеспокоились о транзите газа через Украину

2189
11:10, 03 марта, 2019

Госдеп отреагировал на приостановку Россией участия в договоре о ликвидации вооружения

1670
09:50, 05 марта, 2019

Дочь первого президента Узбекистана Каримову перевели в колонию

1670
09:28, 06 марта, 2019

Эликсир бессмертия нашли археологи в китайской гробнице

906
19:00, 04 марта, 2019

Мультимедиа

Кофемолка - выпуск 70: Ольга Абрамова в гостях у Энвиля Касимова

07 марта, 2019

Мастер класс Энвиля Касимова в Удмуртском музее изобразительных искусств

07 марта, 2019

Удмуртия в минуту: выращивание африканских сомов и фестиваль фейерверков

06 марта, 2019