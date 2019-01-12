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Бузова, Крид, Киркоров попали в шорт-лист участников Евровидения от России

10:33, 12 января, 2019
Дарья Саушина
10:33, 12 января, 2019
Дарья Саушина
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#шоу-бизнес\n#музыка\n#Евровидение
Фото: instagram.com/buzova86
463
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Ожидается, что имя представителя России на песенном конкурсе назовут в январе.

Москва. В течение января станет известно имя участника Евровидения от России. Как сообщают Известия со ссылкой на портал Super, в этом году страна вновь отказалась от открытого отбора. Имя артиста выберут из составленного шорт-листа.

В список претендентов на участие в международном песенном конкурсе попали Ольга Бузова, Егор Крид, Лена Темникова, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев. Также в числе возможных представителей оказался Александр Панайотов, который не первый год заявляет о своем желании выступить на «Евровидении».

64-й международный музыкальный конкурс «Евровидение» в 2019 году пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. В конце октября был озвучен девиз вокального состязания — «Позволь себе мечтать».

10:33, 12 января, 2019
Дарья Саушина
463
0
#шоу-бизнес\n#музыка\n#Евровидение

 

 

 


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