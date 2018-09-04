Главный храм Вооруженных сил России построят в Подмосковье

Храм станет просветительским центром для военнослужащих.

Кубинка. Московская область. В Подмосковье в парке «Патриот» построят главный храм для военнослужащих России. Об этом сообщает «Интерфакс».

В конце августа впервые было проведено учение по морально-психологическому обеспечению войск.

По словам министра обороны страны Сергея Шойгу, храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военных, священников и граждан России.

На территории появится выставка, посвященная истории становления государства и Вооруженных сил России.

Для строительства храма был создан благотворительный фонд «Воскресение».