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Назвали предварительную дату прощания с Кобзоном

15:33, 30 августа, 2018
Дарья Снидкова
15:33, 30 августа, 2018
Дарья Снидкова
403
0
#культура\n#общество\n#Москва
Фото: Википедия
403
0

Артист скончался 30 августа в возрасте 80 лет.

Москва. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская сообщила, что прощание с Иосифом Кобзоном состоится в воскресенье, 2 сентября. Как пишут «Известия», дата пока является предварительной.

Напомним, что в четверг, 30 августа не стало советского и российского певца, депутата Госдумы, лауреата премии правительства России, Героя России Иосифа Кобзона. Артист сражался с раком с 2005 года, в июне стало известно о госпитализации певца. Кобзон умер на 81-м году жизни.

15:33, 30 августа, 2018
Дарья Снидкова
403
0
#культура\n#общество\n#Москва

 

 

 


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