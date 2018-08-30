Назвали предварительную дату прощания с Кобзоном

Артист скончался 30 августа в возрасте 80 лет.

Москва. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская сообщила, что прощание с Иосифом Кобзоном состоится в воскресенье, 2 сентября. Как пишут «Известия», дата пока является предварительной.

Напомним, что в четверг, 30 августа не стало советского и российского певца, депутата Госдумы, лауреата премии правительства России, Героя России Иосифа Кобзона. Артист сражался с раком с 2005 года, в июне стало известно о госпитализации певца. Кобзон умер на 81-м году жизни.