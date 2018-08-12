Директор Лаймы Вайкуле назвал «раздутым» ее заявление о Крыме

Ранее перед концертом в Одессе певица заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар за выступление ей не предложили.

Симферополь. Крым. Директор Лаймы Вайкуле прокомментировал заявление певицы о Крыме. Как пишет РБК, по мнению Алексея Яковлева, слова исполнительницы были восприняты некорректно.

Ранее перед концертом в Одессе Вайкуле сказала, что не поедет в Крым, какой бы гонорар за выступление ей не предложили, добавив, что «европейцам ездить в республику запрещено».

«Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это всё перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно», — прокомментировал Алексей Яковлев.

Певица выступила против занесения артистов в базу данных «Миротворца» и черные списки, поскольку, по ее мнению, творческие люди нередко ведут себя как дети и порой «выкидывают черт-те что». Ранее в базу данных украинского сайта «Миротворец» включили Юрия Стоянова, Игоря Лифанова, Гошу Куценко и Константина Хабенского.