play
pause
  • $ 66.91 ↑
  • € 76.68 ↓

Директор Лаймы Вайкуле назвал «раздутым» ее заявление о Крыме

10:35, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
10:35, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
531
0
#культура\n#политика\n#Крым
Фото: lemonade.style
531
0

Ранее перед концертом в Одессе певица заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар за выступление ей не предложили.

Симферополь. Крым. Директор Лаймы Вайкуле прокомментировал заявление певицы о Крыме. Как пишет РБК, по мнению Алексея Яковлева, слова исполнительницы были восприняты некорректно.

Ранее перед концертом в Одессе Вайкуле сказала, что не поедет в Крым, какой бы гонорар за выступление ей не предложили, добавив, что «европейцам ездить в республику запрещено».

«Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это всё перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно», — прокомментировал Алексей Яковлев.

Певица выступила против занесения артистов в базу данных «Миротворца» и черные списки, поскольку, по ее мнению, творческие люди нередко ведут себя как дети и порой «выкидывают черт-те что». Ранее в базу данных украинского сайта «Миротворец» включили Юрия Стоянова, Игоря Лифанова, Гошу Куценко и Константина Хабенского.

10:35, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
531
0
#культура\n#политика\n#Крым

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Скончался предприниматель из Ижевска Сергей Ощепков

15:13, 08 августа, 2018
17175

Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

8904
10:50, 07 августа, 2018

В Удмуртии стало больше должников по кредитам, штрафам и налогам

6430
17:00, 05 августа, 2018

Жители Ижевска убили человека, заметая следы другого преступления

6374
12:30, 10 августа, 2018

Андрей Осколков выразил соболезнования в связи со смертью ижевского бизнесмена Сергея Ощепкова

6070
20:10, 08 августа, 2018

Священник потребовал запретить новый клип Светланы Лободы

19:40, 11 августа, 2018
23912

Актера Ивана Бортника госпитализировали с переломом и внутренним кровотечением

9259
11:48, 07 августа, 2018

Лимузин «Кортеж» Владимира Путина оказался третьим в рейтинге лучших авто глав государств

2639
12:50, 06 августа, 2018

СМИ сообщили об обнаружении тела второго пропавшего в Сочи ребенка

2588
13:49, 05 августа, 2018

Россияне смогут отдыхать в Южной Америке без виз

1979
13:50, 07 августа, 2018

Компания «Xiaomi» прекратит выпуск смартфонов

18:30, 09 августа, 2018
2657

У жены президента Сирии нашли злокачественную опухоль

2528
18:45, 08 августа, 2018

Ученые объяснили любовь кошек к коробкам

2484
16:55, 08 августа, 2018

Вблизи аэропорта Болоньи прогремел взрыв

1876
16:58, 06 августа, 2018

Около 20 человек пострадали в результате взрыва в Болонье

1810
18:20, 06 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

10 августа, 2018

Удмуртия в минуту: рынок новых машин и раскопанный асфальт

09 августа, 2018

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и спасение ижевского туриста

08 августа, 2018