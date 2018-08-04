В Воткинске разберут одну из старейших мечетей Удмуртии

Новый храм планируется построить к июню 2019 года.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске на месте одной из старейших мечетей Удмуртии построят новую. Работы планируется завершить в июне 2019 года, сообщает региональное духовное управление мусульман республики.

«АльхамдулиЛлях, по воле Всевышнего Аллаха нам выдали разрешение на реконструкцию нашей воткинской мечети. После реконструкции мечеть будет выглядеть новым образом, ин шаа Аллах. Пусть Всевышний Аллах поможет нам в нашем благом деле. Амин!», - заявил имам Мухамматнур-хазрат.

Во всех мечетях Ижевска муфтий объявил сбор средств на помощь в возведении мечети.

Согласно проекту, на месте появится двухэтажное здание.

На время строительства моления будут проходить в пристрое.







