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«Человек-муравей и оса» стал лидером российского кинопроката в минувшие выходные

09:12, 09 июля, 2018
Александра Бобрович
09:12, 09 июля, 2018
Александра Бобрович
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#культура\n#рейтинг\n#кино\n#Россия\n#фильмы\n#актеры\n#знаменитости\n#мультфильмы
Фото: kinopoisk.ru
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Супергеройский байопик от студии Marvel заработал порядка 345 млн рублей.

Москва. «Человек-муравей и оса» стал лидером российского кинопроката в минувшие выходные. Как пишут «Известия», прокатчики подсчитали итоги кассовых сборов в уик-энд с 5 по 8 июля.  

Так, супергеройский байопик от студии Marvel заработал порядка 345 млн рублей. Это позволило ему занять первое место «самых кассовых» в России и СНГ, а также потеснить лидера прошлой недели – мультфильм от Pixar «Суперсемейка-2».  

Анимационная лента о приключениях семьи супергероев Парр (Боба, Хелен и их детей Шастика, Фиалки и Джек-Джека) заработал всего 50,3 млн рублей. Таким образом, мультфильм не смог остаться лидером кинопроката, опустившись на второе место списка.  

На третьем месте расположился фильм «8 подруг Оушена» с Сандрой Буллок в главной роли. Лента, рассказывающая историю Дебби Оушен и ее подельниц в исполнении Энн Хэттеуэй, Кейт Бланшет, Хелены Бонем Картер, Рианны, Сары Полсон и других, заработал за прошедшие выходные всего 32,9 млн рублей.

09:12, 09 июля, 2018
Александра Бобрович
750
0
#культура\n#рейтинг\n#кино\n#Россия\n#фильмы\n#актеры\n#знаменитости\n#мультфильмы

 

 

 


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