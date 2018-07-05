Гитариста «Морального кодекса» увезли со съемок с инфарктом

Николай Девлет-Кильдеев участвует в группе с 1989 года.

Москва. У гитариста группы «Моральный кодекс» Николая Девлет-Кильдеева случился инфаркт. Прямо со съемок музыканта доставили на «Скорой помощи» в больницу, пишет РБК.

Как рассказала агентству концертный директор коллектива Ирина Беспалова, Николая уже перевели из реанимации в палату, он чувствует себя лучше. В группе надеются, что после реабилитации музыкант продолжит сотрудничество с «Моральным кодексом».

В группе Сергея Мазаева Николай Девлет-Кильдеев участвует с 1989 года. Он является автором большинства композиций коллектива. Сотрудничал также с группой «Любэ». Кроме того, музыкант выпустил три сольных альбома гитарных произведений.