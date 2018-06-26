Ведущего Первого канала ждет дисциплинарное взыскание за мат в прямом эфире

Артем Шейнин прибег к крепкому словцу, рассказывая о футбольном матче Россия-Уругвай.

Москва. Телеведущему Артему Шейнину придется ответить за употребление нецензурных слов в прямом эфире. Как пишут «Известия», об этом сообщило руководство Первого канала.

Шейнин прибег к запрещенным выражениям, когда делился со зрителями содержанием своей беседы с болельщиком после матча между футбольными сборными России и Уругвая. Пересказывая его слова, он невзначай повторил за ним матерное ругательство.

Встреча напомним, состоялась в Самаре 25 июня, наша сборная проиграла со счетом 0:3. Тем не менее, в 1/8 финала Россия еще сыграет с командой Испании.