Ты просто космос, Стас: в Петербурге нарисовали граффити с тренером российской сборной Черчесовым

В процессе создания портрета наставника российских футболистов поучаствовал Сергей Шнуров.

Санкт-Петербург. Граффити с тренером российской сборной Станиславом Черчесовым нарисовали в Петербурге. Портрет «рулевого» национальной команды, сообщается в соцсетях, подписали строчкой из песни Сергея Шнурова: «Ты просто космос, Стас».

(null)

Запечатлели в граффити Черчесова уличные художники из группы Hoog Graff накануне, 21 июня. Увидеть его изображение можно на стене трансформаторной будки в Пушкарском саду Петроградского района города на Неве.

#myhoodisgood Рабочий четверг

Также в процессе создания портрета наставника российских футболистов поучаствовал Сергей Шнуров. Об этом лидер «Ленинграда» рассказал своим подписчикам в Инстаграме, выложив фотографию с нарисованным Черчесовым.

@myhoodisgood

В комментариях пользователи социальных сетей отметили, что граффити главного тренера сборной стало признанием успеха российской команды на ЧМ-2018. В частности, первого за 32 года выхода в 1/8 финала мирового первенства.