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Ты просто космос, Стас: в Петербурге нарисовали граффити с тренером российской сборной Черчесовым

09:30, 22 июня, 2018
Александра Бобрович
09:30, 22 июня, 2018
Александра Бобрович
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#футбол\n#Санкт-Петербург\n#граффити\n#художники\n#чемпионат мира по футболу 2018
Фото: vk.com
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В процессе создания портрета наставника российских футболистов поучаствовал Сергей Шнуров.

Санкт-Петербург. Граффити с тренером российской сборной Станиславом Черчесовым нарисовали в Петербурге.  Портрет «рулевого» национальной команды, сообщается в соцсетях, подписали строчкой из песни Сергея Шнурова: «Ты просто космос, Стас».   

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Запечатлели в граффити Черчесова уличные художники из группы Hoog Graff накануне, 21 июня. Увидеть его изображение можно на стене трансформаторной будки в Пушкарском саду Петроградского района города на Неве.  

#myhoodisgood Рабочий четверг

Также в процессе создания портрета наставника российских футболистов поучаствовал Сергей Шнуров. Об этом лидер «Ленинграда» рассказал своим подписчикам в Инстаграме, выложив фотографию с нарисованным Черчесовым.  

@myhoodisgood

В комментариях пользователи социальных сетей отметили, что граффити главного тренера сборной стало признанием успеха российской команды на ЧМ-2018. В частности, первого за 32 года выхода в 1/8 финала мирового первенства.

09:30, 22 июня, 2018
Александра Бобрович
1011
0
#футбол\n#Санкт-Петербург\n#граффити\n#художники\n#чемпионат мира по футболу 2018

 

 

 


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