Лидер группы «Чайф» после победы российских футболистов изменил текст песни «Аргентина-Ямайка»

«Уходит боль, Россия - Саудовская Аравия 5:0!», - спел Владимир Шахрин.

Екатеринбург. Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин отреагировал на победу российской сборной по футболу над командой Саудовской Аравии. В ролике, размещенном в Инстаграмме коллектива, автор обновил слова своей знаменитой песни про футбольный матч Аргентина - Ямайка, сообщает RT.

«Уходит боль, уходит боль, Россия - Саудовская Аравия 5:0», - спел Владимир Шахрин.

Напомним, именно с таким счетом в четверг, 14 июня, российские спортсмены победили аравийских соперников. Матч стал первым в череде игр Чемпионата мира по футболу-2018, который впервые проходит в нашей стране.

Как уже сообщалось, в преддверии матча юморист Семен Слепаков тоже сочинил песню, в которой «назначил» тренером российской команды Рамзана Кадырова, и предрек нашим футболистам поражение от команды Объединенных Арабских Эмиратов. Лидер Чечни написал автору ответ в стихах и пригласил в Грозный, чтобы совместно написать более оптимистичный текст.