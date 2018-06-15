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Лидер группы «Чайф» после победы российских футболистов изменил текст песни «Аргентина-Ямайка»

12:36, 15 июня, 2018
Евгений Кандаков
12:36, 15 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#культура\n#спорт\n#музыка\n#футбол\n#музыканты\n#рок\n#чемпионат мира по футболу 2018
Фото: instagram.com/chaif_band
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«Уходит боль, Россия - Саудовская Аравия 5:0!», - спел Владимир Шахрин.  

Екатеринбург. Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин отреагировал на победу российской сборной по футболу над командой Саудовской Аравии. В ролике, размещенном в Инстаграмме коллектива, автор обновил слова своей знаменитой песни про футбольный матч Аргентина - Ямайка, сообщает RT

«Уходит боль, уходит боль, Россия - Саудовская Аравия 5:0», - спел Владимир Шахрин.   

Напомним, именно с таким счетом в четверг, 14 июня, российские спортсмены победили аравийских соперников. Матч стал первым в череде игр Чемпионата мира по футболу-2018, который впервые проходит в нашей стране. 

Как уже сообщалось, в преддверии матча юморист Семен Слепаков тоже сочинил песню, в которой «назначил» тренером российской команды Рамзана Кадырова, и предрек нашим футболистам поражение от команды Объединенных Арабских Эмиратов. Лидер Чечни написал автору ответ в стихах и пригласил в Грозный, чтобы совместно написать более оптимистичный текст.

12:36, 15 июня, 2018
Евгений Кандаков
299
0
#культура\n#спорт\n#музыка\n#футбол\n#музыканты\n#рок\n#чемпионат мира по футболу 2018

 

 

 


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