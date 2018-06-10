Ушла из жизни актриса «Улиц разбитых фонарей» Татьяна Малыщицкая

Также она известна зрителю по сериалам «Тайны следствия», «Литейный» и фильму «Гадкие лебеди».

Санкт-Петербург. На 58 году жизни в Санкт-Петербурге скончалась заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Молодежного театра на Фонтанке.

Актриса была дочерью советского и российского режиссера, педагога, основателя нескольких театров Владимира Малыщицкого. Профессию получила в Институте сценических искусств (ЛГИТМиК) и ГИТИСе.

Широкому зрителю Малыщицкая изветсна по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Тайны следствия», а также экранизации романа братьев Стругацких «Гадкие лебеди».