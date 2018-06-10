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Ушла из жизни актриса «Улиц разбитых фонарей» Татьяна Малыщицкая

10:48, 10 июня, 2018
Евгений Кандаков
10:48, 10 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#культура\n#искусство\n#кино\n#театр\n#Санкт-Петербург\n#фильмы\n#смерть\n#сериалы
Фото: facebook.com
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Также она известна зрителю по сериалам «Тайны следствия», «Литейный» и фильму «Гадкие лебеди».

Санкт-Петербург. На 58 году жизни в Санкт-Петербурге скончалась заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Молодежного театра на Фонтанке. 

Актриса была дочерью советского и российского режиссера, педагога, основателя нескольких театров Владимира Малыщицкого. Профессию получила в Институте сценических искусств (ЛГИТМиК) и ГИТИСе.   

Широкому зрителю Малыщицкая изветсна по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Тайны следствия», а также экранизации романа братьев Стругацких «Гадкие лебеди».

10:48, 10 июня, 2018
Евгений Кандаков
965
0
#культура\n#искусство\n#кино\n#театр\n#Санкт-Петербург\n#фильмы\n#смерть\n#сериалы

 

 

 


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