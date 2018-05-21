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Советский режиссер Александр Аскольдов умер в Швеции

16:45, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
16:45, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
697
0
#культура\n#кино\n#смерть\n#Швеция\n#знаменитости
Фото: vk.com
697
0

Широкому зрителю он известен по фильму «Комиссар» с Нонной Мордюковой, Роланом Быковым и Василием Шукшиным.

Стокгольм. Александр Аскольдов умер в Швеции. Советский режиссер скончался на 86-ом году жизни, пишет Интерфакс.  

Аскольдова не стало в одной из шведских клиник, рассказал агентству источник, близкий к ситуации. Жизнь режиссера унесла тяжелая продолжительная болезнь.  

Широкому зрителю он известен по фильму «Комиссар» 1967-го года с Нонной Мордюковой, Роланом Быковым и Василием Шукшиным. В основу ленты Аскольдова лег роман Василия Гроссмана «Бердичев».  

После окончательного монтажа картину запретили и не выпускали в прокат на протяжении 21 года. Во время перестройки «Комиссар» все-таки попал в кинотеатры. Однако только в ограниченном прокате. Тогда Госкино напечатало всего семь копий фильма.

16:45, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
697
0
#культура\n#кино\n#смерть\n#Швеция\n#знаменитости

 

 

 


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