Советский режиссер Александр Аскольдов умер в Швеции

Широкому зрителю он известен по фильму «Комиссар» с Нонной Мордюковой, Роланом Быковым и Василием Шукшиным.

Стокгольм. Александр Аскольдов умер в Швеции. Советский режиссер скончался на 86-ом году жизни, пишет Интерфакс.

Аскольдова не стало в одной из шведских клиник, рассказал агентству источник, близкий к ситуации. Жизнь режиссера унесла тяжелая продолжительная болезнь.

Широкому зрителю он известен по фильму «Комиссар» 1967-го года с Нонной Мордюковой, Роланом Быковым и Василием Шукшиным. В основу ленты Аскольдова лег роман Василия Гроссмана «Бердичев».

После окончательного монтажа картину запретили и не выпускали в прокат на протяжении 21 года. Во время перестройки «Комиссар» все-таки попал в кинотеатры. Однако только в ограниченном прокате. Тогда Госкино напечатало всего семь копий фильма.