Россия вышла на первое место в Европе по количеству посещений кинотеатров

В борьбе за звание крупнейшего кинорынка континента, наша страна впервые «подвинула» Францию.

Москва. Россияне в 2017 году ходили в кино чаще других европейцев. По количеству проданных билетов наша страна вышла на первое место среди других стран континента, сообщает Газета.ру.

Ссылаясь на отчет Европейской аудиовизуальной обсерватории, издание пишет, что в прошлом году российские кинотеатры посещались зрителями 212,2 млн раз. Это на 2,8 млн больше, чем во Франции, которая оказалась на втором месте рейтинга.

Кроме того, количество проданных билетов в России за указанный период выросло на 10%.