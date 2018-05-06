play
pause
  • $ 63.2 ↓
  • € 75.64 ↓

В Москве умер руководитель группы «Машина времени» Владимир Сапунов

18:00, 06 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
18:00, 06 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
376
0
#музыка\n#Москва\n#смерть\n#музыканты\n#Машина Времени
Фото: facebook.com
376
0

Музыкант последние 10 лет серьёзно болел и передвигался на инвалидной коляске.

Москва. Музыкант и директор групп «Машина Времени» и «Воскресение» Владимир Сапунов скончался в Москве в ночь с 5 на 6 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря «Машины времени» и «Воскресения» Антона Чернина.

«Он болел очень долго, у него было серьёзное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить «Машиной времени» и «Воскресением», - пояснил Чернин.

По его словам, от руководства группой «Машина времени» Сапунов отошёл в конце 2017 года, но остался участником группы. «После очередного раунда борьбы с болезнью он скончался», — сказал пресс-секретарь.

Владимир Сапунов родился в 1953 году в Краснослободске. В конце 1960-х годов играл вместе с младшим братом, музыкантом Андреем Сапуновым, в школьной группе «Эльфы». В интервью Сапунов рассказывал, что в 1970-х годах сочинял песни, а затем занялся поэзией. В начале 1990-х годов Сапунов работал на радио «Максимум», руководителем «Воскресения» он стал в 1993 году, «Машины времени» - в 1994 году. В 2014 году Сапунов представил собственный альбом «Бег in the USSR».

18:00, 06 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
376
0
#музыка\n#Москва\n#смерть\n#музыканты\n#Машина Времени

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии предложили заменить ямочный ремонт «картами»

17:57, 02 мая, 2018
15269

В Кизнере из-за паводка началась эвакуация жителей

7582
10:12, 30 апреля, 2018

1 мая: как в Ижевске отметят Праздник весны и труда

7026
16:00, 30 апреля, 2018

Глава Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку

6677
08:55, 03 мая, 2018

Непростое решение: глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал свою отставку

5870
09:35, 03 мая, 2018

Бьорндален может возглавить сборную России по биатлону

20:10, 01 мая, 2018
2772

СМИ: на Камчатке ушел из жизни владелец сетей re:Store и LEGO Георгий Генс

2629
17:30, 30 апреля, 2018

Две двухлетние девочки выпали из окна девятого этажа в Кирове

2304
13:55, 02 мая, 2018

Россиян заставят регистрировать самогонные аппараты

2089
12:15, 01 мая, 2018

В России могут ввести налог для самозанятых со ставкой от 3%

2028
18:29, 03 мая, 2018

Северная и Южная Корея перейдут на единый часовой пояс

11:50, 30 апреля, 2018
2135

В Китае работодатели будут контролировать эмоции своих сотрудников

2043
18:20, 01 мая, 2018

В Сан-Паулу рухнула горящая многоэтажка

1951
16:00, 01 мая, 2018

В США пеликаны едва не сорвали студентам выпускной

1931
12:45, 01 мая, 2018

Специалисты NASA прочитали невидимые буквы на свитках Мертвого моря

1913
19:04, 04 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: вопрос об отставке Юрия Тюрина и гидравлические испытания

04 мая, 2018

В Ижевске прошел парад кадетского движения

04 мая, 2018

Удмуртия в минуту: отставка Юрия Тюрина и репетиция Парада Победы

03 мая, 2018