В Москве умер руководитель группы «Машина времени» Владимир Сапунов

Музыкант последние 10 лет серьёзно болел и передвигался на инвалидной коляске.

Москва. Музыкант и директор групп «Машина Времени» и «Воскресение» Владимир Сапунов скончался в Москве в ночь с 5 на 6 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря «Машины времени» и «Воскресения» Антона Чернина.

«Он болел очень долго, у него было серьёзное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить «Машиной времени» и «Воскресением», - пояснил Чернин.

По его словам, от руководства группой «Машина времени» Сапунов отошёл в конце 2017 года, но остался участником группы. «После очередного раунда борьбы с болезнью он скончался», — сказал пресс-секретарь.

Владимир Сапунов родился в 1953 году в Краснослободске. В конце 1960-х годов играл вместе с младшим братом, музыкантом Андреем Сапуновым, в школьной группе «Эльфы». В интервью Сапунов рассказывал, что в 1970-х годах сочинял песни, а затем занялся поэзией. В начале 1990-х годов Сапунов работал на радио «Максимум», руководителем «Воскресения» он стал в 1993 году, «Машины времени» - в 1994 году. В 2014 году Сапунов представил собственный альбом «Бег in the USSR».