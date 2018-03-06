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Валерия Гаркалина перевели из реанимации в обычную палату НИИ имени Склифософского

14:42, 06 марта, 2018
Евгений Кандаков
14:42, 06 марта, 2018
Евгений Кандаков
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#медицина\n#культура\n#здоровье\n#искусство\n#кино\n#театр\n#врачи
Фото: kinopoisk.ru
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Сейчас актера лечат в отделении острых эндотоксикозов.  

Москва. Состояние артиста Валерия Гаркалина врачи оценивают как средней тяжести. Его перевели из отделения общей реанимации в обычную палату НИИ имени Склифософского, пишет russian.rt.com

Сейчас Гаркалин лежит в отделении острых эндотоксикозов, температура у пациента с утра нормальная, к вечеру поднимается до 37 градусов, рассказали медики. 

Напомним, в больницу артиста доставили 15 февраля. По состоянию на 28 февраля, он находился в реанимации, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние оценивалось как тяжелое.   

Валерию Гаркалину 62 года, он известен по ролям в фильмах «Ширли-Мырли», «Катала», «Женщин обижать не рекомендуется» и др. Народный артист России, профессор ГИТИС.

14:42, 06 марта, 2018
Евгений Кандаков
1328
0
#медицина\n#культура\n#здоровье\n#искусство\n#кино\n#театр\n#врачи

 

 

 

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