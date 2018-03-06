Валерия Гаркалина перевели из реанимации в обычную палату НИИ имени Склифософского

Сейчас актера лечат в отделении острых эндотоксикозов.

Москва. Состояние артиста Валерия Гаркалина врачи оценивают как средней тяжести. Его перевели из отделения общей реанимации в обычную палату НИИ имени Склифософского, пишет russian.rt.com.

Сейчас Гаркалин лежит в отделении острых эндотоксикозов, температура у пациента с утра нормальная, к вечеру поднимается до 37 градусов, рассказали медики.

Напомним, в больницу артиста доставили 15 февраля. По состоянию на 28 февраля, он находился в реанимации, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние оценивалось как тяжелое.

Валерию Гаркалину 62 года, он известен по ролям в фильмах «Ширли-Мырли», «Катала», «Женщин обижать не рекомендуется» и др. Народный артист России, профессор ГИТИС.