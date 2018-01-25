В Санкт-Петербурге ушла из жизни певица Людмила Сенчина

Артистки не стало из-за продолжительной болезни.

Санкт-Петербург. В северной столице России в возрасте 67 лет умерла певица Людмила Сенчина. Как пишет Интерфакс, информацию о смерти артистки подтвердил ее продюсер Владимир Андреев.

По его словам, Сенчина скончалась сегодня утром, в 8:30, в одной из клиник Петербурга. При этом он подчеркнул, что причиной смерти стала продолжительная болезнь, которая преследовала артистку на протяжении полутора лет.

Пока дата и место проведения церемонии прощания не сообщается.

Напомним, Людмила Сенчина родилась в 1950 году. Закончила отделение музыкальной комедии музучилища им. Н. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. Некоторое время выступала на сцене ленинградского Театра музыкальной комедии.

Известность получила в 1970 году после выступления на новогоднем «Голубом огоньке» с песней «Золушка». Широкой общественности известна по исполнению романсов «Целую ночь соловей нам насвистывал...», «Полынь» и «Добрая сказка» из телефильма «Дни Турбиных».

Песня Золушки Поет юная Людмила Сенчина. Ludmila Senchina Romance Zoluzhka Cinderella Exelent

На протяжении музыкальной карьеры выпустила несколько дисков. Пластинку «Любовь и разлука» записала совместно с Игорем Тальковым.