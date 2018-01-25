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      В Санкт-Петербурге ушла из жизни певица Людмила Сенчина

      12:28, 25 января, 2018
      Александра Бобрович
      12:28, 25 января, 2018
      Александра Бобрович
      240
      0
      #культура\n#музыка\n#Санкт-Петербург\n#смерть\n#музыканты\n#артисты\n#знаменитости
      Фото: vk.com
      240
      0

      Артистки не стало из-за продолжительной болезни.

      Санкт-Петербург. В северной столице России в возрасте 67 лет умерла певица Людмила Сенчина. Как пишет Интерфакс, информацию о смерти артистки подтвердил ее продюсер Владимир Андреев.  

      По его словам, Сенчина скончалась сегодня утром, в 8:30, в одной из клиник Петербурга. При этом он подчеркнул, что причиной смерти стала продолжительная болезнь, которая преследовала артистку на протяжении полутора лет.  

      Пока дата и место проведения церемонии прощания не сообщается.  

      Напомним, Людмила Сенчина родилась в 1950 году. Закончила отделение музыкальной комедии музучилища им. Н. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. Некоторое время выступала на сцене ленинградского Театра музыкальной комедии.  

      Известность получила в 1970 году после выступления на новогоднем «Голубом огоньке» с песней «Золушка».  Широкой общественности известна по исполнению романсов «Целую ночь соловей нам насвистывал...», «Полынь» и «Добрая сказка» из телефильма «Дни Турбиных».  

      Песня Золушки Поет юная Людмила Сенчина. Ludmila Senchina Romance Zoluzhka Cinderella Exelent

      На протяжении музыкальной карьеры выпустила несколько дисков. Пластинку «Любовь и разлука» записала совместно с Игорем Тальковым. 

      12:28, 25 января, 2018
      Александра Бобрович
      240
      0
      #культура\n#музыка\n#Санкт-Петербург\n#смерть\n#музыканты\n#артисты\n#знаменитости

       

       

       

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