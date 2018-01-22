Светлаков и Незлобин покидают ТНТ и переходят на СТС

На новом месте артисты планируют вести несколько шоу, а затем - поучаствовать в сериалах и фильмах.

Москва. Летом российские телезрители увидят актёров и ведущих Сергея Светлакова и Александра Незлобина на телеканале СТС. К тому времени они планируют завершить работу на ТНТ, сообщает russian.rt.com.

Как пояснил Незлобин, на новом месте им предложили лучшие условия. До 1 июля артисты намерены завершить все начатые на ТНТ проекты, а затем перейти в другую телекомпанию.

На СТС Светлаков и Незлобин планируют вести несколько шоу, а затем – поучаствовать в сериалах и фильмах.