Во Владивостоке появился памятник Штирлицу

Силуэт легендарного разведчика из кинофильма воплотил в металле скульптор Павел Шугуров.

Владивосток. Приморский край. Образ советского разведчика из романов Юлиана Семенова и фильма «17 мгновений весны» увековечили во Владивостоке. Металлический арт-объект в виде силуэта Максима Исаева, более известного как Макс Отто фон Штирлиц, появился по улице Светланской, 8, сообщает официальный сайт муниципалитета столицы Приморья.

Проект начал создавать скульптор Всеволод Древло, а завершил художник Павел Шугуров. В торжественной церемонии открытия приняли участие представители городских властей, Союза ветеранов госбезопасности Приморья, деятели искусств.

Как отметил вице-мэр города Игорь Ткаченко, часть жизни Максима Исаева, согласно произведениям Юлиана Семенова, прошла именно во Владивостоке. Памятник установили напротив гостиницы и ресторана «Версаль», где, согласно книгам о разведчике, он любил ужинать.