«Движение вверх» стал самым кассовым фильмом российского кинопроката

Картина опередила по сборам ленту «Последний богатырь».

Москва. Фильм режиссера Антона Мегердичева «Движение вверх» стал самым кассовым за всю историю российского кинопроката. Лента опередила предыдущего рекордсмена – картину «Последний богатырь», сообщает Российская Газета.

«Движение вверх» уже собрал около 1,74 млрд рублей. Всего на фильм было продано 6,5 млн билетов. По количеству зрителей лента пока уступает «Дневному Дозору», «Последнему богатырю» и «Иронии судьбы-2».

Ожидается, что в течение следующей недели картина преодолеет рубеж в 2 млрд рублей.