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      «Движение вверх» стал самым кассовым фильмом российского кинопроката

      10:01, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      10:01, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      208
      0
      #спорт\n#кино\n#российское кино\n#фильм\n#баскетбол
      Фото: vk.com/club152857169
      208
      0

      Картина опередила по сборам ленту «Последний богатырь».

      Москва. Фильм режиссера Антона Мегердичева «Движение вверх» стал самым кассовым за всю историю российского кинопроката. Лента опередила предыдущего рекордсмена – картину «Последний богатырь», сообщает Российская Газета.

      «Движение вверх» уже собрал около 1,74 млрд рублей. Всего на фильм было продано 6,5 млн билетов. По количеству зрителей лента пока уступает «Дневному Дозору», «Последнему богатырю» и «Иронии судьбы-2».

      Ожидается, что в течение следующей недели картина преодолеет рубеж в 2 млрд рублей.

      10:01, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      208
      0
      #спорт\n#кино\n#российское кино\n#фильм\n#баскетбол

       

       

       

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