Ушел из жизни оперный певец Александр Ведерников

Информацию о смерти артиста подтвердил его сын – дирижер Александр Александрович Ведерников.

Москва. В российской столице на 91-м году жизни скончался оперный певец Александр Ведерников. Как сообщает НТВ, печальную новость подтвердили родственники артиста.

Как рассказала телеканалу Екатерина Новикова, пресс-атташе Большого театра, в котором певец проработал 30 лет, о смерти артиста сообщил его сын – дирижер Александр Александрович Ведерников.

По его словам, Ведерникова-старшего не стало накануне, 9 января. При этом дирижер не уточнил причины смерти. Кроме того, родные и близкие пока не определились с тем, когда и где пройдет церемония прощания с народным артистом Советского союза. Эта информация станет известна позднее.

Напомним, оперный певец Александр Ведерников в 50-е годы прошлого столетия работал в составе труппы Мариинского театра. С 1958 по 1990 годы был солистом московского Большого театра. На протяжении своей музыкальной карьеры он исполнял басовые партии в большинстве русских опер. В 2008 году возглавил в Москве театр «Русская опера». Кроме того, в течение жизни он выпустил более 30 музыкальных альбомов с записями песен, романсов и арий.