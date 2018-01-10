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      Ушел из жизни оперный певец Александр Ведерников

      09:18, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      09:18, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      225
      0
      #культура\n#музыка\n#театр\n#Москва\n#смерть\n#музыканты\n#опера\n#артисты
      Фото: vk.com
      225
      0

      Информацию о смерти артиста подтвердил его сын – дирижер Александр Александрович Ведерников.

      Москва. В российской столице на 91-м году жизни скончался оперный певец Александр Ведерников. Как сообщает НТВ, печальную новость подтвердили родственники артиста.  

      Как рассказала телеканалу Екатерина Новикова, пресс-атташе Большого театра, в котором певец проработал 30 лет, о смерти артиста сообщил его сын – дирижер Александр Александрович Ведерников.  

      По его словам, Ведерникова-старшего не стало накануне, 9 января. При этом дирижер не уточнил причины смерти. Кроме того,  родные и близкие пока не определились с тем, когда и где пройдет церемония прощания с народным артистом Советского союза. Эта информация станет известна позднее.  

      Напомним, оперный певец Александр Ведерников в 50-е годы прошлого столетия работал в составе труппы Мариинского театра. С 1958 по 1990 годы был солистом московского Большого театра. На протяжении своей музыкальной карьеры он исполнял басовые партии в большинстве русских опер. В 2008 году возглавил в Москве театр «Русская опера». Кроме того, в течение жизни он выпустил более 30 музыкальных альбомов с записями песен, романсов и арий. 

      09:18, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      225
      0
      #культура\n#музыка\n#театр\n#Москва\n#смерть\n#музыканты\n#опера\n#артисты

       

       

       

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