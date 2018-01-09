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      Лента «Движение вверх» стала лидером российского проката в новогодние праздники

      09:55, 09 января, 2018
      Аграфена Костромская
      09:55, 09 января, 2018
      Аграфена Костромская
      125
      0
      #культура\n#рейтинг\n#кино\n#кинематограф\n#деньги
      Фото: kinopoisk.ru
      125
      0

      Кассовые сборы фильма с Владимиром Машковым составили более 658 млн рублей.

      Москва. Киноэксперты назвали имена лидеров российского проката за прошедшие новогодние праздники.  Как пишет ФАН, первую строчку рейтинга заняла лента Антона Мегердичева «Движение вверх».  

      Кассовые сборы фильма, рассказывающего о победе сборной Советского союза по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, составили более 658 млн рублей. При этом всего за две недели показов в кинотеатрах спортивная драма с Владимиром Машковым в главной роли принесла своим создателям около 1,2 млрд рублей.  

      На второй строчке списка расположился ребут кинокартины «Джуманджи» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном, Джеком Блеком и Карен Гиллан, известной по роли Эми Понд в британском научно-фантастическом сериале «Доктор Кто» и образу Небулы в серии фильмов Marvel «Стражи Галактики».  Лента за минувшие праздничные дни собрала 300 млн рублей, а за три недели проката – более 1,1 млрд рублей.  

      Третью строчку рейтинга самых кассовых киноэксперты отдали мультипликационному фильму студии «Мельница» - «Три богатыря и принцесса Египта». Очередная часть франшизы о приключениях Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича за Новый год и Рождество заработала 265 млн рублей. А с момента премьеры – 647 млн рублей.  

      09:55, 09 января, 2018
      Аграфена Костромская
      125
      0
      #культура\n#рейтинг\n#кино\n#кинематограф\n#деньги

       

       

       

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