Блогер Enjoykin выложил видео на тему «Иронии судьбы»

За сутки новогодняя работа набрала больше полумиллиона просмотров.

Москва. Блогер Enjoykin, ставший известным после клипа «Няш-мяш» про прокурора Крыма Наталью Поклонскую, выпусти новое видео. На этот раз ролик посвящен киносимволу Нового года – фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!». На видео присутствуют Женя Лукашин, Галя, Надя и Ипполит. Мамы Жени Лукашина в ролике нет. За сутки «Москва-Ленинград» набрал свыше полумиллиона просмотров.

Отметим, что клип «Няш-мяш» за три года набрал 37 млн просмотров.