Ушел из жизни композитор Владимир Шаинский

О кончине маэстро рассказали родственники.

Сан-Диего. США. О смерти Владимира Шаинского сообщил со ссылкой на его родственников во вторник, 26 декабря, телеканал «Культура». Композитор скончался на 93-м году жизни.

Владимир Шаинский известен как автор огромного количества песен для советских мультфильмов, а также художественных фильмов, преимущественно детских. Среди них - «Катерок», «Приключения Незнайки и его друзей», «Аврора», «Крошка Енот», «Чебурашка и крокодил Гена», «38 попугаев», «Трям! Здравствуйте», «Мама для мамонтенка», «Анискин и Фантомас», «И снова Анискин», «Завтрак на траве», «Школьный вальс», «Финист — ясный сокол».

Многие произведения композитора предназначались и для взрослых. Их пели звезды советской и российской эстрады. Владимир Шаинский не раз становился лауреатом конкурса «Песня года».

Маэстро имел звание народного артиста РСФСР, был награжден Государственной премией СССР и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Последние годы Владимир Шаинский постоянно проживал в США.