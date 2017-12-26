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      Ушел из жизни композитор Владимир Шаинский

      17:44, 26 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      17:44, 26 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      238
      0
      #культура\n#искусство\n#музыка\n#смерть\n#мультфильмы
      Фото: vk.com/concert_shainsky
      238
      0

      О кончине маэстро рассказали родственники.  

      Сан-Диего. США. О смерти Владимира Шаинского сообщил со ссылкой на его родственников во вторник, 26 декабря, телеканал «Культура». Композитор скончался на 93-м году жизни. 

      Владимир Шаинский известен как автор огромного количества песен для советских мультфильмов, а также художественных фильмов, преимущественно детских. Среди них - «Катерок», «Приключения Незнайки и его друзей», «Аврора», «Крошка Енот», «Чебурашка и крокодил Гена», «38 попугаев», «Трям! Здравствуйте», «Мама для мамонтенка», «Анискин и Фантомас», «И снова Анискин», «Завтрак на траве», «Школьный вальс», «Финист — ясный сокол».   

      Многие произведения композитора предназначались и для взрослых. Их пели звезды советской и российской эстрады. Владимир Шаинский не раз становился лауреатом конкурса «Песня года». 

      Маэстро имел звание народного артиста РСФСР, был награжден Государственной премией СССР и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Последние годы Владимир Шаинский постоянно проживал в США.

      17:44, 26 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      238
      0
      #культура\n#искусство\n#музыка\n#смерть\n#мультфильмы

       

       

       

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