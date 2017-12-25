  • $ 58.32 ↓
  • € 69.13 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Лента «Джуманджи: Зов джунглей» стала лидером российского проката за минувшие выходные

      13:38, 25 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      13:38, 25 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      242
      0
      #культура\n#кино\n#фильмы\n#кинематограф\n#деньги
      Фото: kinopoisk.ru
      242
      0

      За уикенд фильм с Дуэйном «Скалой» Джонсоном заработал почти 293 млн рублей.

      Москва. Лента «Джуманджи: Зов джунглей» стала лидером российского проката за минувшие выходные. Как пишет Газета.ру, киноэксперты назвали предварительные итоги кассовых сборов за уикенд с 21 по 24 декабря.  

      По информации СМИ, фильм с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Джеком Блэком в главных ролях обеспечил себе лидерство, собрав кассу в почти 293 млн рублей. На втором месте расположилась российская комедия «Елки новые» с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым, собравшая в прокате 184,5 млн рублей.  

      Последний эпизод «Звездных войн» занял лишь третью строчку российского проката. За минувший уикенд «Последние джедаи» собрали 129,5 млн рублей.  

      Замыкают пятерку лидеров, мультфильм  Blue Sky Studios «Фердинанд» со сборами в почти 124 млн рублей и очередная часть франшизы о приключениях Ильи Муромца, Алеши Поповича и Добрыни Никитича - «Три богатыря и принцесса Египта», заработавшая 18 млн рублей. 

      13:38, 25 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      242
      0
      #культура\n#кино\n#фильмы\n#кинематограф\n#деньги

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В роддоме Сарапула, где погибли роженицы, проведут служебную проверку

      10:56, 18 декабря, 2017
      12120

      Министр экономики Удмуртии Михаил Тумин: биография

      5038
      18:51, 20 декабря, 2017

      Руководителем пресс-службы главы и правительства Удмуртии станет Марина Баль

      4343
      22:31, 18 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: продление ареста Александра Соловьева и претензии к тросовым ограждениям

      3914
      18:00, 20 декабря, 2017

      В Удмуртии вынесли приговор группе «черных риелторов»

      3898
      11:34, 23 декабря, 2017

      В Ивановской области обрушилась стена многоэтажного жилого дома

      11:52, 22 декабря, 2017
      1581

      В Нижнем Новгороде задержали зампредседателя законодательного собрания Олега Сорокина

      817
      16:35, 19 декабря, 2017

      После рассмотрения апелляции суд смягчил приговор хабаровским живодеркам

      779
      12:30, 21 декабря, 2017

      Зампредседатель заксобрания Нижнего Новгорода Олег Сорокин проведет в СИЗО два месяца

      665
      09:48, 20 декабря, 2017

      Центробанк снял клип про новые купюры на песню группы «Мумий Тролль»

      659
      17:20, 22 декабря, 2017

      В США опубликовали лонг-лист премии «Оскар»

      16:28, 20 декабря, 2017
      609

      В США Иванку Трамп и ее мужа обвинили в сокрытии доходов

      606
      11:27, 18 декабря, 2017

      Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в детский садик после Нового года

      586
      15:52, 19 декабря, 2017

      Зоопарки Дании попросили жителей сдавать домашних питомцев на корм хищникам

      576
      19:30, 23 декабря, 2017

      Шторм «Кай-Так» обрушился на Филиппины: погибло около 30 человек

      569
      09:40, 18 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: продление ареста Соловьева и обновление аэропорта

      LIVE: Доклад Александра Бречалова «О положении в Удмуртской Республике»

      LIVE: Доклад Александра Бречалова «О положении в Удмуртской Республике»