За уикенд фильм с Дуэйном «Скалой» Джонсоном заработал почти 293 млн рублей.

Москва. Лента «Джуманджи: Зов джунглей» стала лидером российского проката за минувшие выходные. Как пишет Газета.ру, киноэксперты назвали предварительные итоги кассовых сборов за уикенд с 21 по 24 декабря.

По информации СМИ, фильм с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Джеком Блэком в главных ролях обеспечил себе лидерство, собрав кассу в почти 293 млн рублей. На втором месте расположилась российская комедия «Елки новые» с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым, собравшая в прокате 184,5 млн рублей.

Последний эпизод «Звездных войн» занял лишь третью строчку российского проката. За минувший уикенд «Последние джедаи» собрали 129,5 млн рублей.

Замыкают пятерку лидеров, мультфильм Blue Sky Studios «Фердинанд» со сборами в почти 124 млн рублей и очередная часть франшизы о приключениях Ильи Муромца, Алеши Поповича и Добрыни Никитича - «Три богатыря и принцесса Египта», заработавшая 18 млн рублей.