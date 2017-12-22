«Салют-7» стал лучшим фильмом 2017 года по мнению россиян

Также в тройку лидеров вошли ленты «Последний богатырь» и «Легенда о Коловрате».

Москва. Лента Клима Шипенко «Салют-7» стала лучшим фильмом 2017 года по мнению россиян. Как пишут Известия.ру, об этом свидетельствуют результаты соцопроса ВЦИОМ.

По информации СМИ, на втором месте рейтинга находится «Последний богатырь» с Екатериной Вилковой, Константином Лавроненко и Евгением Дятловым. На третьей строчке, по данным социологов, расположился байопик «Легенда о Коловрате».

Отмечается, что россияне также назвали лучшие сериалы уходящего года. Больше всего российскому зрителю понравились «Ментовские войны», «След» и «Тайны следствия». Лучшим телешоу стала программа «Пусть говорят».

Кроме того, наиболее популярными актерами в 2017 году стали Сергей Безруков и Константин Хабенский. Их появления на экране больше всего запомнились российскому зрителю.