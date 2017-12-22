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      «Салют-7» стал лучшим фильмом 2017 года по мнению россиян

      18:08, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      18:08, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      391
      0
      #рейтинг\n#телевидение\n#кино\n#Россия\n#опросы\n#кинематограф
      Фото: kinopoisk.ru
      391
      0

      Также в тройку лидеров вошли ленты «Последний богатырь» и «Легенда о Коловрате».

      Москва. Лента Клима Шипенко  «Салют-7» стала лучшим фильмом 2017 года по мнению россиян. Как пишут Известия.ру, об этом свидетельствуют результаты соцопроса ВЦИОМ.  

      По информации СМИ, на втором месте рейтинга находится «Последний богатырь» с Екатериной Вилковой, Константином Лавроненко и Евгением Дятловым. На третьей строчке, по данным социологов, расположился байопик «Легенда о Коловрате».  

      Отмечается, что россияне также назвали лучшие сериалы уходящего года. Больше всего российскому зрителю понравились «Ментовские войны», «След» и «Тайны следствия». Лучшим телешоу стала программа «Пусть говорят».  

      Кроме того, наиболее популярными актерами в 2017 году стали Сергей Безруков и Константин Хабенский. Их появления на экране больше всего запомнились российскому зрителю. 

      18:08, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      391
      0
      #рейтинг\n#телевидение\n#кино\n#Россия\n#опросы\n#кинематограф

       

       

       

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