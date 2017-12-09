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      Ушел из жизни народный артист Советского Союза Леонид Броневой

      12:04, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      12:04, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      189
      0
      #культура\n#искусство\n#кино\n#артисты\n#знаменитости
      Фото: vk.com
      189
      0

      Наиболее известные роли он сыграл в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Покровские ворота».

      Москва. После тяжелой болезни в одной из московских клиник скончался Леонид Броневой. Об этом сообщается на официальном сайте театра «Ленком»

      «9 декабря 2017 на 89 году жизни умер легенда сцены, Народный артист СССР, Лауреат Государственных премий СССР и России, полный кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством», обладатель Ордена Трудового Красного Знамени Броневой Леонид Сергеевич», - информирует пресс-служба учреждения.  О месте и времени похорон в театре пообещали сообщить дополнительно. 

      Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Н. Островского (ныне Государственный институт искусств Узбекистана). 

      Зрителю широко известен по фильмам «Семнадцать мгновений весны», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Небеса обетованные» и многим другим.

      12:04, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      189
      0
      #культура\n#искусство\n#кино\n#артисты\n#знаменитости

       

       

       

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