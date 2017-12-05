Этуша наградили за лучшую женскую роль, а Калягина – за мужскую

В Москве назвали лауреатов премии зрительских симпатий «Звезда театрала».

Москва. В столичном Театре имени Вахтангова объявили имена лауреатов 10-й юбилейной премии зрительских симпатий «Звезда театрала». Как пишут «Известия», эта награда вручается уже в 10 раз. Она является своеобразным призом зрительских симпатий, поскольку лауреатов выбирают путем интернет-голосования обычные театралы, регулярно посещающие премьеры.

В этом году за любимых артистов и режиссеров свои голоса отдали более 90 тысяч зрителей из 80 стран мира. Лучшим музыкальным спектаклем они признали «Анну Каренину» театра «Московская оперетта», лучшим социальным проектом в театре — «Поколение Маугли» студии Константина Хабенского.

Звание лучшего режиссера присудили художественному руководителю театра имени Вахтангова Римасу Туминасу. Он же получил премию за лучший спектакль большой формы - постановка трагедии Софокла «Царь Эдип».

Неожиданным оказался выбор театралов в номинации «Лучшая женская роль». Ее разделили Алена Бабенко («Поздняя любовь», театр «Современник») и Владимир Этуш. Зрители оценили созданный им образ Софьи Ивановны в спектакле театра имени Вахтангова «Бенефис».

А «Лучшую мужскую роль» (Хлестакова в спектакле театра Et Cetera «Ревизор. Версия»), по мнению интернет-пользователей, сыграл Александр Калягин.