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      Александр Масляков покинул «Планету КВН»

      19:17, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      19:17, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      272
      0
      #культура\n#недвижимость\n#телевидение\n#КВН\n#знаменитости
      Фото: vk.com/kvnofficial
      272
      0

      Телеведущий написал заявление об уходе по собственному желанию.  

      Москва. Президент Международного союза КВН Александр Масляков уволился с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН», информируют РИА «Новости».   

      О причинах такого решения сам телеведущий не сообщил. В то же время в пресс-службе Международного союза КВН подчеркнули, что основатель популярной программы уволился из «Планеты КВН» по своей инициативе, а не из-за проверок прокуратуры, которые были инициированы Transparency International. 

      Ранее правозащитная организация заявила, что, будучи руководителем «Планеты КВН», Масляков передал Телевизионному творческому объединению «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК»), учредителем которого является он сам, кинотеатр «Гавана». Данную ситуацию Transparency International охарактеризовала как конфликт интересов, и в мае попросила прокуратуру Москвы проверить деятельность основателя КВН.   

      В ведомстве ответили, что сделка была согласована с департаментом имущества Москвы. Организация оспорила это заявление в Генеральной прокуратуре, и только после этого правительство Москвы уволило Маслякова с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года. 

      Между тем в пресс-службе Международного союза КВН утверждают, что процедура увольнения с должности директора ГУП «ММЦ «Планета КВН» была начата Александром Масляковым еще в начале 2017 года. Однако из-за «некоторых бюрократических моментов» этот процесс затянулся. Таким образом, на момент поступления запроса из прокуратуры телеведущий уже не состоял в должности директора ГУП, и почвы для обвинений со стороны организации Transparency International нет, подчеркнули в пресс-службе Международного союза КВН.

      19:17, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      272
      0
      #культура\n#недвижимость\n#телевидение\n#КВН\n#знаменитости

       

       

       

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