Александр Масляков покинул «Планету КВН»

Телеведущий написал заявление об уходе по собственному желанию.

Москва. Президент Международного союза КВН Александр Масляков уволился с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН», информируют РИА «Новости».

О причинах такого решения сам телеведущий не сообщил. В то же время в пресс-службе Международного союза КВН подчеркнули, что основатель популярной программы уволился из «Планеты КВН» по своей инициативе, а не из-за проверок прокуратуры, которые были инициированы Transparency International.

Ранее правозащитная организация заявила, что, будучи руководителем «Планеты КВН», Масляков передал Телевизионному творческому объединению «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК»), учредителем которого является он сам, кинотеатр «Гавана». Данную ситуацию Transparency International охарактеризовала как конфликт интересов, и в мае попросила прокуратуру Москвы проверить деятельность основателя КВН.

В ведомстве ответили, что сделка была согласована с департаментом имущества Москвы. Организация оспорила это заявление в Генеральной прокуратуре, и только после этого правительство Москвы уволило Маслякова с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года.

Между тем в пресс-службе Международного союза КВН утверждают, что процедура увольнения с должности директора ГУП «ММЦ «Планета КВН» была начата Александром Масляковым еще в начале 2017 года. Однако из-за «некоторых бюрократических моментов» этот процесс затянулся. Таким образом, на момент поступления запроса из прокуратуры телеведущий уже не состоял в должности директора ГУП, и почвы для обвинений со стороны организации Transparency International нет, подчеркнули в пресс-службе Международного союза КВН.