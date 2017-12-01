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      Лента «Защитники» возглавила рейтинг самых худших российских фильмов

      09:55, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:55, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      242
      0
      #культура\n#рейтинг\n#кино\n#фильмы\n#кинематограф
      Фото: kinopoisk.ru
      242
      0

      В тройку лидеров также вошли «Новые приключения Шурика» и «Самый лучший фильм-2».

      Москва. Эксперты опубликовали рейтинг самых худших российских фильмов. Как пишет Life.ru со ссылкой на РИА «Новости», список составляли на основе отзывов зрителей.  

      Первое место рейтинга занял отечественный блокбастер о супергероях «Защитники», вышедший на экраны в 2017 году. Зрители посчитали ленту режиссера Сарика Андреасяна самым громким провалом года, пишет ФАН. Отмечается, что, несмотря на огромное количество отрицательных отзывов, фильм собрал в прокате почти пять миллионов долларов.  

      На втором месте рейтинга самых худших расположился фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 2014 года - ремейк знаменитой комедии Аркадия Гайдая. Третье место зрители присудили картине с Гариком Харламовым, Михаилом Галустяном и другими участниками Comedy Club «Самый лучший фильм - 2».  

      Замыкают топ-5 худших картина Максима Свешникова «Взломать блогеров», в котором снились Саша Спилберг, Марьяна Ро и Ивангай, и лента «Бригада: наследник», рассказывающая историю о сыне Саши Белого – главного героя популярного телесериала о лихих 90-х.  

      Также в антирейтинг попали «Возвращение мушкетёров» Георгия Юнгвальда-Хинкевича и «Чёрная роза» Александра Невского. 

      09:55, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      242
      0
      #культура\n#рейтинг\n#кино\n#фильмы\n#кинематограф

       

       

       

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