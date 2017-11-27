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      «Последний богатырь» стал самым кассовым фильмом российского кинопроката

      09:45, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      09:45, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      186
      0
      #культура\n#рейтинг\n#кино\n#фильмы\n#кинематограф\n#деньги
      Фото: kinopoisk.ru
      186
      0

      За пять недель показов лента собрала 1,680 млрд рублей.

      Москва. Картина Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь»  стала самой кассовой за всю историю российского кинопроката. Как пишет РТД, лента побила рекорд после пяти недель показов. 

      По информации СМИ, в прокате фильм собрал 1 миллиард 680 миллионов рублей, опередив прежнего рекордсмена – картину «Сталинград» Федора Бондарчука. На протяжении четырех лет фильм именитого режиссера считался самым успешным,  собрав в 2013 году в прокате 1, 670 млрд рублей. 

      Кроме того, в тройку рекордсменов также вошла картина «Викинг» с Данилом Козловским в главной роли.  В российском прокате фильм Андрея Кравчука собрал 1,5 млрд рублей. 

      Напомним, ранее стало известно, что за свой первый прокатный уикенд  «Последний богатырь», рассказывающий о приключениях сына Ильи Муромца в Белогорье, собрал 42 миллиона рублей. Тогда он опередил по кассовым сборам картину Алексея Учителя «Матильда». 

      09:45, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      186
      0
      #культура\n#рейтинг\n#кино\n#фильмы\n#кинематограф\n#деньги

       

       

       

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