«Нелюбовь» Звягинцева получила главный приз Недели российского кино в Лондоне

Помимо этого, лента получила еще ряд наград.

Москва. Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» стал обладателем «Золотого единорога». Как пишет Газета.ру, лента получила главный приз Недели российского кино в Лондоне.

«Я очень признателен жюри, которое так высоко оценило картину. Я безмерно благодарен всем, кто принял это решение. Надеюсь, что будущее за этим фестивалем, потому что эти мосты, площадки, творчество — это то пространство, где нет никаких санкций, а есть только открытия, открытие новых людей и нового огня для движения и для жизни», — сказал режиссер в ходе церемонии награждения.

Жюри присудило фильму приз за лучший сценарий, а исполнительницу одной из главных ролей Марьяну Спивак признали лучшей актрисой.