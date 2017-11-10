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      Следователи не нашли следов взрывчатки в обрушившемся в Ижевске доме

      СМИ сообщили о смерти сатирика Михаила Задорнова

      12:05, 10 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      12:05, 10 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      543
      0
      #культура\n#траур\n#Михаил Задорнов\n#смерть\n#артисты
      Фото: vk.com/mzadornov
      543
      0

      Артист ушел из жизни на 70-м году жизни.  

      Москва. Умер Михаил Задорнов. Об уходе из жизни писателя-сатирика и артиста сообщили в пятницу, 10 ноября, «Известия».   

      Отмечается, что в последние годы Михаил Задорнов болел раком, из-за чего был вынужден отменить часть концертов, перенес курс химиотерапии и операцию в Германии. Незадолго до смерти он принял крещение и соборовался. 

      Михаил Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале. Известен своими сатирическими монологами. Его выступления всегда собирали полные залы в России. Также концерты Задорнова с большим успехом транслировались по телеканалам. Артист написал больше 10 книг

      12:05, 10 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      543
      0
      #культура\n#траур\n#Михаил Задорнов\n#смерть\n#артисты

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