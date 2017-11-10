СМИ сообщили о смерти сатирика Михаила Задорнова

Артист ушел из жизни на 70-м году жизни.

Москва. Умер Михаил Задорнов. Об уходе из жизни писателя-сатирика и артиста сообщили в пятницу, 10 ноября, «Известия».

Отмечается, что в последние годы Михаил Задорнов болел раком, из-за чего был вынужден отменить часть концертов, перенес курс химиотерапии и операцию в Германии. Незадолго до смерти он принял крещение и соборовался.

Михаил Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале. Известен своими сатирическими монологами. Его выступления всегда собирали полные залы в России. Также концерты Задорнова с большим успехом транслировались по телеканалам. Артист написал больше 10 книг