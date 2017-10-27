Фильм «Последний богатырь» оказался успешнее «Матильды» в первый день проката

После премьеры скандальная лента Алексея Учителя собрала всего 39 млн рублей.

Москва. Скандальная лента Алексея Учителя «Матильда» уступила фильму «Последний богатырь» по кассовым сборам в первый день проката. После премьеры картина о балерине Кшесинской собрала всего 39 миллионов рублей.

Перед стартом уик-энда, пишут Известия.ру, эксперты назвали тройку лидеров российского проката. На первом месте оказался фильм студии Disney «Последний богатырь» о сыне Ильи Муромца, кассовые сборы которого составили около 42 миллионов рублей.

На втором месте с результатом в 39 миллионов оказалась картина Алексея Учителя, а вот третье место досталось фильму ужасов «Пила 8». Работа режиссера Майкла Спирига принесла создателям 24 миллиона рублей.